Виктория Боня поддержала марафон блогера Косенко, бросившего младенца в сугроб ради лайков

Телеведущая Виктория Боня сразу после затихшего скандала с брошенным в снег младенцем решила прорекламировать марафон блогера Сергея Косенко. Это не понравилось ее поклонникам, которые поспешили пошутить, что для звезды, по всей видимости, деньги не пахнут.

В начале 2024 года в Сети появился ролик, опубликованный Интернет-знаменитостью Косенко. В нем он кидал своего двухмесячного сына в сугроб. Видео пользователи не оценили и потребовали, чтобы Сергея с супругой лишили родительских прав. Из-за этого блогеру пришлось публично извиняться и пояснять, что в съемках участвовал не ребенок, а обычная кукла.

Отметим, что, несмотря на большое количество звездных друзей, на фоне скандала никто Косенко не поддержал. Промолчала и Виктория Боня, называющая себя его близкой приятельницей. Зато как разговоры утихли, она сразу поспешила напомнить о связи с Сергеем и прорекламировала его марафон.

«Ребята, вы знаете, что я дружу с Серегой Косенко. У него на иностранном аккаунте сейчас 11 млн подписчиков. Я считаю, что, пройдя его курс, Reels-Royce, я должна попробовать его методику», - заявила Боня в блоге.

Пользователи в Сети не поддержали решение Виктории сотрудничать с Косенко. Они оставили большое количество негативных комментариев под ее постом.

Ранее портал «Страсти» собрал всю известную информацию о скандале вокруг блогера Косенко. Материал читайте на нашем сайте.