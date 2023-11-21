43-летняя Виктория Боня в облегающем платье вызвала слухи о беременности

Блогер и телеведущая Виктория Боня и ее молодой возлюбленный Руслан Гасанов посетили премьеру мелодрамы «Кеша должен умереть» в кинотеатре «Москва». Звезда появилась на красной дорожке в облегающем платье черного цвета из тонкой просвечивающей ткани, которое подчеркнуло ее выпирающий живот.

Боня уже традиционно позировала в больших темных очках, скрывающих половину измененного пластикой лица, однако на этот раз внимание публики было приковано именно к наряду.

Пользователям Сети показалось, что 43-летняя блогерша намеренно выставила на всеобщее обозрение свою фигуру, чтобы спровоцировать слухи о беременности.

«И фигура уже не айс, платье не для нее, низ живота как бурдюк», - приводит портал «7Дней.ru» комментарии пользователей.

Ранее мы писали, что 30-летний бойфренд Виктории Руслан Гасанов признался, что познакомился с ее 11-летней дочерью Анджелиной. Девочка живет в Монако с отцом, Алексом Смерфитом. По словам Руслана, все прошло замечательно.