Виктория Боня объяснила, почему ее дочь не учится в России

Известная телеведущая и модель Виктория Боня рассказала, почему ее дочь Анджелина не учится в России. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Один из подписчиков решил узнать у знаменитости, почему ее наследница получает образование в Великобритании. Модель объяснила, что ее дочь родилась в Монако и у нее отсутствует российский паспорт.

«Если у кого-то наболело, то моя дочь хоть и считает себя русской, кстати, но не имеет российского гражданства и никогда не жила в России. Поэтому вы уж ее простите, что она учится там (в Англии)», — высказалась Боня.

Виктория Боня семь лет встречалась с сыном ирландского миллионера Майкла Смерфита, с которым познакомилась в Монако. Телеведущая после трех месяцев романа призналась бойфренду, что хочет детей. По воспоминаниям Бони, предприниматель адекватно воспринял ее слова и рассказал, что не против ребенка. В 2012 году у влюбленных родилась дочь Анджелина.

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