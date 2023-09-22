Виктория Боня не пустит мужчин в закрытый канал, где покажет свое лицо

Блогер Виктория Боня объявила о создании закрытого чата, в котором покажет свое лицо после пластики за 20 млн рублей. Оказалось, что туда не пустят хейтеров и мужчин.

«Есть вещи, которыми нельзя делиться в соцсетях на большую аудиторию, тем более там, где присутствуют мужчины», - сказала Боня сайту Woman.ru, говоря о том, кто будет добавлен в чат.

Она уверена, что информация в закрытом канале пригодится девушкам и поможет решить вопросы, с которыми рано или поздно сталкивается каждая.

Боне важно, чтобы в канал пришли те, кого волнует ее состояние. Она поделится фотографиями после операции, а также расскажет о современных технологиях для омоложения.

Ранее на Боню обрушились с критикой: тогда она решила больше не показывать лицо. Потом блогер передумала и установила плату за доступ в канал, где продемонстрирует результаты операции. Стоимость «входа» - 1300 рублей. Поклонники тем временем полагают, что пластика прошла неудачно, раз блогер отказалась от ведения соцсетей. Боня это отрицает и надеется на шикарный результат после реабилитации.