Виктория Боня начала восхождение на самую высокую точку Альп. Об этом стало известно из соцсетей.

Ведущая Виктория Боня выложила в соцсетях кадры с очередного восхождения — на этот раз она решила покорить самую высокую точку Альп — гору Монблан. Ее высота — 4805 метров.

На видео с восхождением видно, как Боня вместе с инструктором поднимается по отвесной ледяной скале.

«От такой красоты ноги подкашиваются. Вышла на восхождение. Так что желайте мне удачи», — подписала кадры она.

Напомним, до этого Виктория тщательно готовилась к подъему в горы — так, она регулярно тренировалась в специальном оборудовании, имитировавшем разреженный воздух.

До этого телеведущая уже пыталась покорить несколько вершин, однако не доходила до конечных точек.

Ранее мы писали о том, что Дана Борисова вслед за Викторией Боней решила сделать «лисьи глазки».