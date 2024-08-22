Дана Борисова вслед за Викторией Боней решила сделать «лисьи глазки»

Телеведущая Дана Борисова решила сделать «лисьи глазки» и перенесла операцию. Такую же пластику ранее сделала блогер Виктория Боня.

О пластической операции Борисовой сообщил Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН!».

В публикации говорится: «Дана Борисова вслед за Викторией Боней решилась сделать лисьи глазки как у Беллы Хадид».

Речь идет об изменении формы и разреза глаз.

Источник показал фото Борисовой после пластики. В районе глаз видны синяки и следы хирургического вмешательства.

Леди Mail.ru сообщает, что Борисова трижды делала пластику. Она корректировала грудь, изменила ягодицы и бедра, затем руки и спину.

Ранее ведущая пожаловалась, что после приема «Оземпика» начала слепнуть. Также Борисова дважды теряла сознание.