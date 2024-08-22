Опубликовано 22 августа 2024, 16:42
1 мин.
Дана Борисова вслед за Викторией Боней решила сделать «лисьи глазки»
«НЕОПРА, БЛИН!»: Дана Борисова решила сделать «лисьи глазки» и прооперировалась.
© Kashaev Pavel/East News
Телеведущая Дана Борисова решила сделать «лисьи глазки» и перенесла операцию. Такую же пластику ранее сделала блогер Виктория Боня.
О пластической операции Борисовой сообщил Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН!».
В публикации говорится: «Дана Борисова вслед за Викторией Боней решилась сделать лисьи глазки как у Беллы Хадид».
Речь идет об изменении формы и разреза глаз.
Источник показал фото Борисовой после пластики. В районе глаз видны синяки и следы хирургического вмешательства.
Леди Mail.ru сообщает, что Борисова трижды делала пластику. Она корректировала грудь, изменила ягодицы и бедра, затем руки и спину.
Ранее ведущая пожаловалась, что после приема «Оземпика» начала слепнуть. Также Борисова дважды теряла сознание.
Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Источник:Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН!»
Автор:Лилия Караева