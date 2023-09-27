Виктория Боня может сесть за решетку: на блогершу подали заявление в полицию

Виктория Боня может попасть за решетку. Сотрудники МВД России проводят проверку телеведущей по статье «Мошенничество». Девушке грозит до двух лет колонии. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Подписчики закрытого Telegram-канала Виктории Бони возмущены ее решением не выкладывать фотографии с лицом. Девушка заявила, что первые кадры после пластики она опубликует, как только за это заплатят 30 тысяч человек. Однако желающих взглянуть на результаты работы звездного хирурга оказалось не так много, как рассчитывала блогерша.

Тогда Боня обратилась к поклонникам, отметив, что придется подождать еще около 29,7 тысяч человек. В свою очередь, обманутые фанаты подали на нее заявление в полицию.

Подписчики попросили проверить телеведущую на уклонение от уплаты налогов, поскольку девушка уже заработала на своем лице 300 тысяч рублей и оформила платный канал как тренинг «Поддержать Викторию». Теперь Боне грозит до двух лет лишения свободы.

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