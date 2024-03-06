Виктория Боня легла под капельницу после ухода из соцсетей

Модель Виктория Боня заявила, что похудела на капельницах. Она появилась в соцсетях после исчезновения и сразу же столкнулась с критикой в свой адрес.

В своем видео 44-летняя звезда предстала в розовом топе и черных леггинсах, без макияжа и с распущенными волосами. Модель утверждает, что ей удалось избавиться от живота благодаря капельнице для похудения. По словам знаменитости, она всегда прибегает к этому методу, чтобы сбросить лишние два-три килограмма.

Однако реакция интернет-пользователей на этот метод была неоднозначной. Многие раскритиковали Боню и назвали это рекламой капельниц.

«Девочки, не нужно никаких уколов и капельниц, не слушайте блогеров», «Как ты думаешь, мир глуп, если верит в такое?», «Что за бред. Ради рекламы уже на все готовы», «Что только не сделаешь за деньги», «Девочки, будьте осторожны, там много противопоказаний. Врачи не советуют делать укол даже тем, у кого обычная миома», — пишут в комментариях.

Накануне Виктория Боня также заявила, что намерена уйти из социальных сетей из-за апатии. Модель отметила, что ей сложно признаться самой себе в упадническом состоянии из-за проблем в жизни.

Ранее мы писали о том, что Виктория Боня ответила на обвинения Иды Галич в плагиате.