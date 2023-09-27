«Очередная утка»: Виктория Боня не поверила в новости о проверке МВД

Виктория Боня ответила на новости о проверке МВД по факту мошенничества, об этом сообщает StarHit.

27 сентября стало известно, что в правоохранительные органы обратились подписчики платного Telegram-канала Виктории Бони, которые так и не получили обещанное фото блогерши после пластической операции.

Впрочем, сама Виктория заявила, что не верит в эти новости, назвав их бредом.

«Ну очередной бред для дураков. Так же, как и с тем, что меня проверяла прокуратура. В моем сообщении со ссылкой на канал было белым по-черному написано, что, если людей будет меньше, никакого фото я не поставлю. Это мои правила. Люди, которые пришли по этой ссылке читали правила», — объяснила она.

Виктория уверяет, что вернула деньги всем недовольным, поэтому новость о проверке МВД — утка.

«Мы вернули им деньги, а остальные люди остались и с удовольствием читают мой канал! Очередная утка и не более того», — прокомментировала новость звезда.

Напомним, телеведущая пообещала показать снимки лица всем желающим, но для этого нужно было заплатить 1300 рублей за вход в закрытый канал. Однако после того, как на авантюру согласились лишь 240 человек, Боня заявила, что не покажет фотографии, пока на канал не подпишутся еще 29 тысяч фанатов.

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