Виктория Боня больше не покажет лицо

Блогер и модель Виктория Боня на прошлой неделе поделилась первыми результатами своей пластической операции за 20 миллионов рублей. Однако не все ее поклонники оценили изменения, желая ей смерти и всего плохого.

Телеведущая выразила удивление, насколько жестокими могут быть люди. Виктория поделилась своей историей не для того, чтобы похвастаться операцией, которую она получила по бартеру, как некоторые утверждают. Она отметила, что заплатила значительные суммы за эти изменения.

Боня также заметила, что могла бы просто молча сделать операцию и появиться перед своими подписчиками с новым лицом, говоря о чудодейственных массажах. Артистка расстроилась, что многие люди реагируют жестоко и злорадствуют вместо того, чтобы пожелать ей скорейшего выздоровления.

Напомним, что все началось с фото Виктории Бони на кушетке. У нее была одна часть лица закрыта салфеткой, а на другой стороне виднелись большие синяки и отеки в области глаз, пишет The Voice.

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