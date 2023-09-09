«Сел на измену»: пьяного Малахова заметили в самолете с блондинкой

Появление новой фотографии ведущего Андрея Малахова в компании блондинки на борту самолета вызвало слухи о возможной измене его жене Наталье Шкулевой. Масла в огонь добавил Стас Садальский.

Актер сфотографировал Малахова, где он сидит в бизнес-классе самолете с бокалом шампанского в руке. Рядом с ним находится известная эксперт по этикету Татьяна Полякова.

Садальский сопроводил снимок интригующей подписью.

«Малахов сел на измену, сидит в самолёте с блондинкой пьёт шампанское и... Для измены должна была быть причина, которая подтачивает отношения изнутри, и нужно ее решить», — указал он.

Вероятно, Садальский просто неуместно пошутил. Однако некоторые приняли его слова всерьез, задумываясь о неверности Малахова, пишет «7Дней.ru».

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