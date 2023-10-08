«Есть отек»: подруга Виктории Бони оценила ее пластическую опреацию

Подруга Виктории Бони Салимова оценила результаты пластической операции ведущей, об этом сообщает StarHit.

Виктория Боня продолжает собирать реакции от родных и близких на ее пластическую операцию лица, которую она сделала несколько недель назад у звездного хирурга, работавшего с Беллой Хадид, Хейли Бибер и другими голливудскими знаменитостями.

На этот раз она поинтересовалась мнением у подруги, дизайнера одежды Эммы Салимовой. Она уверена, что после операции Боня стала выглядеть еще лучше.

«Сейчас могу сказать, что это практически та Вика, которую мы знаем. Ты как была королевой, так и осталась. Меня ничего не смущает. Просто есть легкий отек, который вот-вот закончится. Но зато есть четкие очертания», — рассказала она.

По словам дизайнера, после исчезновения отеков на лице Бони, все изменится.

«Сейчас такое ощущение, будто Вика переспала, но выспалась. Мне все нравится. Все прекрасно. Думаю, через месяц ты будешь Викой, которая стояла с бантиками в школьном дворе. Отек просто делает свое „доброе“ дело», — объяснила Салимова.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров сравнил Викторию Боню с пустой консервной банкой, которую привязывают к машине.