Виктории Боне грозит лишение свободы до 5 лет за вызов духов в состоянии наркотического опьянения

На днях телеведущая Виктория Боня опубликовала в своем блоге новый пост, в котором рассказала подписчикам о духовной практике – ретрите. По словам артистки, она помогает исцелению души и разума, устанавливает связь с духами и помогает достичь просветления. Шаманская медицина, к которой призывает звезда «Дома-2», предполагает употребление определенного коктейля. А в его состав входят весьма небезобидные компоненты.

Боня в публикации указала, что напиток Аяхуаска – это не наркотик. Однако среди ингредиентов, из которых он изготавливается, числится ДМТ – диметилтриптамин. Это вещество схоже с естественным гормоном удовольствия и способно вызывать галлюцинации как слуховые, так и зрительные.

Президент московской центральной коллегии адвокатов Дмитрий Белоногов в беседе с изданием «Prozvezd.info» рассказал, что ДМТ запрещен на территории России и является наркотиком. А за пропаганду нелегальных веществ предусмотрен административный штраф в размере от 5 до 30 тысяч рублей. Однако для тех, кто занимается предпринимательской деятельностью, а Виктория относится именно к этой категории, назначается сумма гораздо больше - от 50 до 100 тысяч рублей.

Кроме того, по словам эксперта, Боне может грозить и уголовная ответственность, если удастся доказать, что она склоняет к употреблению наркотиков. Правда, сделать это трудно, так как люди, пойманные на подобном, как правило, начинают все отрицать.

«Это 230 статья УК РФ, по которой возможно и реальное лишение свободы до 5 лет. Если начнут проводить проверку, то будут выяснять, но только сумасшедшая скажет: я понимала, что рекламирую ритуал с применением наркотических или психотропных веществ. Виктория, конечно же, будет уверять, что она не знала и заявит, что вообще в напитке Аяхуаска ДМТ не используется», - считает адвокат Белоногов.

Ранее Виктория Боня намекнула на разрыв отношений с состоятельным бойфрендом, сказав, что открыта к ухаживанию мужчин.