Виктория Боня вновь начала поиски любви
43-летняя Виктория Боня объявила себя свободной женщиной.
Фото: Фото Александра Воротнева/ Starface.ru
Рекордсменка в сфере телевизионно-развлекательных шоу отечественного TV вновь стала свободной и независимой женщиной.
Формально Боня обрела свободу еще шесть лет назад, когда рассталась с Алексом Смерфитом, сыном ирландского миллионера и мецената.
А независимой – после того, как научилась перемещаться по миру из Лондона в Монако и из Монако в Москву.
По неофициальной информации, телеведущая зарабатывает около 200 млн рублей в год. Что, несомненно, делает 43-летнюю красавицу бизнес-вумен завидной невестой.
Впрочем, в этом вопросе всегда нужно исходить из внутреннего самоощущения.
Боня часто повторяла, что продолжает поддерживать дружеские и партнерские отношения Алексом, отцом ее 10-летней Анджелины. Но вот теперь ситуация, похоже, изменилась.
- Официально заявляю: с сегодняшнего дня разрешаю сама себе ходить на свидания, принимать цветы и комплименты от мужчин», - сообщила Виктория, передает издание Газета.ru.