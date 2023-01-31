Виктория Боня вновь начала поиски любви

Рекордсменка в сфере телевизионно-развлекательных шоу отечественного TV вновь стала свободной и независимой женщиной.

Формально Боня обрела свободу еще шесть лет назад, когда рассталась с Алексом Смерфитом, сыном ирландского миллионера и мецената.

А независимой – после того, как научилась перемещаться по миру из Лондона в Монако и из Монако в Москву.

По неофициальной информации, телеведущая зарабатывает около 200 млн рублей в год. Что, несомненно, делает 43-летнюю красавицу бизнес-вумен завидной невестой.

Впрочем, в этом вопросе всегда нужно исходить из внутреннего самоощущения.

Боня часто повторяла, что продолжает поддерживать дружеские и партнерские отношения Алексом, отцом ее 10-летней Анджелины. Но вот теперь ситуация, похоже, изменилась.