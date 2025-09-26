Виктор Васильев появился на публике с дочерью, которую назвали копией Снаткиной

Актер Виктор Васильев стал участником вечеринки, посвященной презентации нового сезона телеканала СТС. Особенное внимание гостей привлекла спутница артиста — его 12-летняя дочь Вероника, рожденная в браке с актрисой Анной Снаткиной. Ее назвали копией мамы.

Семья выбрала для выхода в свет наряды в классическом черном цвете. Васильев предстал в строгом костюме с жилетом и рубашкой, а Вероника продемонстрировала стильный подростковый лук: платье с двухслойной юбкой, укороченный жакет и массивные грубые ботинки. Дополнили образ наследницы черная сумочка и ободок.

Поклонники оценили семейный выход и отметили, что девочка очень похожа на свою маму.

«Копия Анечки», «Просто один в один мама», «Какая красавица растет, невероятно», «Уже такая взрослая! Мама себя клонировала», – написали в комментариях.

Напомним, что Васильев и Снаткина женаты с 2012 года. Их свадебное торжество состоялось в Санкт-Петербурге.

