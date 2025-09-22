«Копия»: телеведущий Иван Ургант снялся с 10-летней дочерью Ниной

Телеведущий Иван Ургант опубликовал фотографии с дочерью Ниной. Один снимок был сделан 10 лет назад, а другой совсем недавно. Так артист решил поздравить наследницу с днем рождения.

На первом кадре, которым поделился Иван, он держал новорожденную дочку на руках. А на втором Нина уже совсем взрослая. На снимке она прижималась к отцу и улыбалась в камеру.

«И еще неизвестно, кто из нас больше поменялся», - отметил Ургант.

В комментариях пользователи присоединились к поздравлениям и вспомнили о том времени, когда Нина только родилась. Многие также подчеркнули, что школьница очень похожа на знаменитого папу.

«Копия, прям ксерокс», «Копировка», «Вы похожи так», «Папина доча», «Как же она на тебя похожа», - написали поклонники Ивана.

К слову, под публикацией пользователи еще и интересовали у телеведущего, когда он вернется в эфир. С ТВ Ургант ушел после начала СВО и с тех пор больше не снимался в новых проектах. Сам Иван неоднократно намекал на то, что снова появится на телевидении, но пока неизвестно, когда это произойдет.

Ранее Иван Ургант провел корпоратив для программистов в Башкирии.