Виктор Салтыков рассказал, что бывшая жена предрекала ему смерть от алкоголизма. Об этом сообщает NEWS.ru.

Виктор Салтыков в 1995 году развелся с певицей Ириной Салтыковой. По словам музыканта, после ухода от супруги, она предсказала ему скорую смерть от алкоголизма.

«Мне предсказывали, что я умру под забором. Первая моя супруга, она мне очень сильно предсказывала, что я сопьюсь, буду алкоголиком. И вообще все это кончится так: плохо и неприятно», — рассказал он.

Салтыков поделился, что уже 30 лет счастлив в браке с Ириной Метлиной. Певец признался, что у нынешней жены совсем другой характер.

«Для меня женщина — это все-таки женщина. У Иры это понятие „женщина“ немного другое. Я не люблю грубых женщин. Я не люблю хамок», — добавил он.

По словам Салтыкова, его бывшая жена любила выругаться матом.

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