Виктор Салтыков оценил пение бывшей жены Ирины на шоу «Суперстар!». Об этом сообщает NEWS.ru.

В 2022 году Ирина Салтыкова, участвовавшая в шоу «Суперстар!» неожиданно для всех решила исполнить песню «Белая ночь» бывшего супруга Виктора Салтыкова. Однако перепевка не понравилась членам жюри проекта. В итоге певицу выгнали из шоу.

По словам Виктора Салтыкова, он слышал выступление бывшей супруги.

«Я краем уха послушал один раз. Ну спела — как могла, так спела. Как Ира могла спеть, так она и спела. Я не буду ее как-то восхвалять или опускать», — рассказал он.

Салтыков добавил, что повлиять на выбор репертуара могли редакторы шоу.

«Это правила проекта. Ну и все эти хитрые ходочки режиссеров — это их игры. Она бы, может быть, и не пела бы эту песню никогда», — заявил он.

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