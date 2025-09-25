Свадебное фото Маши Распутиной и Виктора Захарова оказалось ненастоящим

Певица Маша Распутина опубликовала в Сети фальшивое фото со свадьбы с бизнесменом Виктором Захаровым. Как оказалось, снимок был сгенерирован искусственным интеллектом и размещен на одном из интернет-порталов. Об этом сообщает Kp.ru.

В конце сентября стало известно, что Распутина вышла замуж за возлюбленного спустя 26 лет совместной жизни. Супруг артистки делился, что пышного торжества не было. Они просто расписались в ЗАГСе, после чего отметили событие с самыми близкими людьми. Маша же особо никаких комментариев по поводу свадьбы не давала, лишь разместила в личном блоге фото, на котором предстала в пышном белом платье и в фате, а ее жених стоял рядом в смокинге. Поклонники артистки посчитали, что именно так молодожены выглядели в свой важный день, но снимок оказался лишь фантазией.

Фото Распутина взяла в Сети. Его создали при помощи ИИ журналисты для статьи, в которой размышляли о возможной свадьбе пары. Вероятно, кадр так понравился певице, что она решила разместить его на своей странице в соцсети, только не уточнила, что он ненастоящий.

Напомним, что Захаров хоть и жил 25 лет с Распутиной, но официально был женат на другой женщине. Он не скрывал свое семейное положение, а разводиться не хотел, так как нужно было делить имущество с супругой. В итоге официальное бизнесмен стал свободен только в 2024 году.

