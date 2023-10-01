Виктор Дробыш покинул убыточный бизнес из-за санкций со стороны налоговой

Виктор Дробыш вышел из учредителей убыточной продюсерской компании, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как стало известно, Дробыш был одним из учредителей продюсерской компании «Формула звезды», которая занималась съемками онлайн-школы шоу-бизнеса на телеканале Муз-ТВ.

Однако на днях Виктор Дробыш вышел из состава учредителей компании. Причин для такого решения может быть несколько. В прошлом году организация показала убытки в 4 миллиона рублей. Кроме того, счета продюсера недавно блокировала ФНС за неуплату налогов. Но после ухода Дробыша из «Формулы звезды» блокировку сняли.

На текущий момент продюсер остается соучредителем шести бизнесов — ООО «ПОДЗЕМКА РЕКОРДС», ООО «НМК», ООО ФИРМА «ЭЛЬВИ», ООО «СМ», ООО «ПЕРВОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО» и ООО «РДВ С». Большинство компаний осуществляют деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений.

Ранее мы писали о том, что Виктор Дробыш заработал более 100 миллионов рублей на своем продюсерском центре. За 2022 год выручка составила 107 миллионов рублей.