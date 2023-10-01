Виктор Дробыш негативно высказался о коллегах

Во время шоу «Битва поколений» композитор Виктор Дробыш выразил негативное мнение о популярной певице Наташе Королевой.

В рамках баттла современных звезд, Наташа Королева соревновалась с Клавой Кокой. Виктор Дробыш, один из судей, положительно выделил выступление Клавы Коки. Однако музыкальный продюсер признался, что в прошлом ненавидел Наташу Королеву.

Оказалось, что в 80-х годах Дробыш играл в рок-группе. Когда появилась другая группа «Санкт-Петербург», а также на эстраду ворвалась Королева, это вызвало злость.

Тогда Дробыш уехал в Финляндию, где пели Натали Имбрулья, Дженнифер Пейдж. Он отметил, что голос Клавы Коки очень ему напоминает тот скандинавско-английский стиль.

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