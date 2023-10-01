Драгоценный подарок: как Волочкову благодарят мужчины

В окружении Анастасии Волочковой появился новый ухажер. Мужчина сделал ей необычный подарок — украшение из белого золота с бриллиантом.

По словам балерины, кольцо имеет бриллиант 4,9 карат, почти 5. Примерная сумма такого украшения насчитывает 5 миллионов рублей. Однако Волочкова отметила, что это не ее молодой человек, а друг, который ее всегда поддерживает.

Анастасия призналась, что они знакомы уже более восьми лет и что это очень серьезный человек. Ради него она даже обратилась к косметологу, хотя обычно она никогда не решалась на такие процедуры. Балерина также сообщила в программе «Ты не поверишь!», что она прекратила употреблять алкоголь, включая свое любимое просекко.

Волочкова согласна, что они хорошо смотрятся вместе и могли бы быть парой. Однако отношения у знаменитости обычно заканчиваются печально. Так, бывший партнер Волочковой после расставания опубликовал ее интимные фото и видео, а другой — крал деньги.

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