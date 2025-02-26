Виктор Добронравов рассказал, почему отказался от новой роли в театре имени Вахтангова

Актер Виктор Добронравов объяснил, почему отказался от новой роли в театре имени Вахтангова. Звезда признался в интервью «Ведомостям», что у него просто не хватает на это времени.

Добронравов является не только актером, но певцом и музыкантом. Он известен как лидер группы «Ковер-квартет». Знаменитости предлагают роли в новых спектаклях, но он отказывается из-за большой занятости. Дело в том, что мужчина участвует в девяти постановках.

«Это значит, каждый месяц примерно 12 спектаклей, а то и больше. Плюс съемки, часто в других городах и даже странах. Плюс гастроли», – поделился Виктор.

Актер рассказал, что недавно ему снова предлагали роль в пьесе, но ему пришлось отказаться из-за чрезмерной нагрузки.

Напомним, что Виктор Федорович Добронравов — представитель актерской династии Добронравовых, который пошел по стопам своего отца, как и его брат Иван.

Ранее мы писали о том, что Федор Добронравов и Сергей Гармаш пришли на прощание с Романом Мадяновым. Актер долгое время боролся с раком, но недуг оказался сильнее. Отпевание прошло в храме Архангела Михаила.