Вика Цыганова заявила, что у нее разошлись все дороги с семьей Михаила Круга

Певица Вика Цыганова сообщила, что у нее разошлись все дороги в случае с семьей шансонье Михаила Круга. Артистка была крестной Александра Круга – тот даже не пригласил ее на свадьбу.

Подробности узнал сайт Kp.ru.

Цыганова поделилась, что была крестной Александра Круга заочно – она не присутствовала на таинстве. Певица отметила: семья Круга хотела, чтобы Виктория стала крестной их сына.

«У меня нет детей, и для меня каждый ребенок очень дорог. Я могу быть наставником, помочь в чем-то… Но в случае этой семьи все дороги разошлись», - призналась артистка.

Цыганова объяснила, что, когда Александр Круг повзрослел, крестная стала не нужна.

«Потом он поступил в театральный институт, и пошло зарабатывание денег. Я поняла, что крестная там уже не нужна», — поделилась исполнительница.

О свадьбе крестника Цыганова узнала из новостей. Она считает: если бы Александр хотел, то оповестил бы о важном событии.

Ранее Цыганова высказалась о поклонниках певицы Аллы Пугачевой. Артистка назвала их «отбитыми людьми».