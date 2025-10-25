«Напрочь отбитые люди»: Вика Цыганова оскорбила поклонников уехавшей «невинной овечки» Аллы Пугачевой

Вика Цыганова в очередной раз раскритиковала «предательницу» Аллу Пугачеву и назвала ее поклонников «напрочь отбитыми людьми». В своем Telegram-канале певица возмутилась, что фанаты защищают уехавшую из России «невинную овечку», и заявила: именно они довели экс-продюсера Филиппа Киркорова до сердечного приступа.

В личном блоге Вика Цыганова отреагировала на новость о том, что за «оскорбление всего русского народа и оправдание террориста Джохара Дудаева» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отправит Алле Пугачевой на Кипр книгу о войне. Певица высмеяла такое решение и заверила: это бесполезно, поскольку артистка все прекрасно понимала, когда предавала Россию.

«Ага, прочитает и сразу каяться начнет. <…> Вдруг «бабушка в маразме» просто все забыла и не специально террориста поддержала… <…> Предать Родину — это осознанный выбор, и не надо делать теперь из них невинных овечек, которые просто заблуждались, не зная всей правды. Существует грань, за которой необходимо не просвещать, а жестко наказывать», - заявила Вика Цыганова.

Не упустила артистка возможности и «пройтись» по поклонникам Аллы Пугачевой, которые продолжают ее поддерживать и после отъезда. Вика Цыганова возмутилась, что сумасшедшие фанаты певицы довели бывшего продюсера Филиппа Киркорова Леонида Дзюника до сердечного приступа своими угрозами.

«Какой кумир — такие и фанаты. К слову, поклонники этой невинной овечки Пугачевой довели продюсера Дзюника до сердечного приступа. <…> Как оказалось, вот уже месяц церберы Пугачевой шлют продюсеру угрозы за то, что тот посмел указать на явную ложь беглой артистки в скандальном интервью. <…> Кто бы сомневался, что поклонники Пугачевой — напрочь отбитые люди с безвозвратно сломанным моральным компасом. Выслать бы их всех вслед за Боруховной на Кипр. Воздух у нас в стране после такого точно станет еще чище», - высказалась артистка.

Напомним, в недавнем интервью Алла Пугачева открыто выразила свою политическую позицию. Певица назвала главу самопровозглашенной Ичкерии Джохара Дудаева «приличным и порядочным человеком» и выразила сожаление о его смерти. Адвокат Александр Трещев заявил, что тем самым артистка оскорбила ветеранов боевых действий, и потребовал от нее 1,5 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее Леонид Дзюник рассказал об угрозах поклонников Аллы Пугачевой: «Если ты не замолчишь, объясним, как это делается».