Вика Цыганова высказалась о Кологривом: «Пустой актер, пустой человек»

Актер из сериала «Слово пацана» и фильма «По щучьему велению» Никита Кологривый зачастую нелестно высказывался в адрес своих коллег по цеху. Знаменитости порой резко реагируют на критику и допускают колкости в адрес Никиты. Известная певица Вика Цыганова считает, что Кологривый пользуется дешевым хайпом, а сам не имеет особого таланта.

Вика считает, что актер пытается привлечь к себе внимание за счет известных и уважаемых актеров.

Она уверена: Никита пользуется дешевым хайпом и пытается самоутвердиться за счет советских артистов. Он раскритиковал игру Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского.

«Значит, он и сам актер посредственный. Видимо, педагоги не вложили ему в башку, что он может быть пустым актером и таким же пустым человеком. Тут даже щука из Емели не поможет», — сказала в беседе с Woman.ru Виктория Цыганова.

Артист дал несколько скандальных интервью после оглушительного успеха сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он нелестно высказался о российских представителях киноиндустрии, за что его начали критиковать. Публично негативно о Никите высказались Саша Бортич, Филипп Янковский и другие звезды. Сам же актер предпочитал до недавнего времени это не комментировать, но сдержаться ему было сложно.

Напомним, ранее Никита Кологривый назвал критикующих его людей «душнилами».