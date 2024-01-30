«Прочь душнил»: затравленный коллегами Кологривый поблагодарил фанатов за поддержку

Актер Никита Кологривый, который подвергся массовой травле коллег и публики, назвал всех своих недоброжелателей «душнилами». Он вышел на связь в личном Telegram-канале и поблагодарил поклонников, которые защищают его в Сети.

После оглушительного успеха сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором Кологривый воплотил образ Кощея, артист дал несколько скандальных интервью. Он нелестно высказался о российских представителях киноиндустрии, за что его начали критиковать. Публично негативно о Никите высказались Саша Бортич, Филипп Янковский и другие звезды. Сам же актер предпочитал до недавнего времени это не комментировать. Однако не смог сдержаться.

Кологривый отметил, что видит все комментарии, которые о нем оставляют. При этом он рад, что многие его все-таки поддерживают, а не хейтят.

«Прочь душнил, прочь злых, недовольных жизнью людей! Пусть будут в сторонке, наблюдая за вами довольными. Мне очень нравятся ваши комментарии. Я все читаю, смотрю на ваши переписки, на то, как вы меня защищаете, честное слово, большое спасибо», - поделился Никита.

Напомним, что на фоне разгоревшегося скандала за актера вступилась и бывшая жена Александрина Питиримова. Она отметила, что считает Кологривого большим трудягой. А критика – это лишь чье-то мнение.

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