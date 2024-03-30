Вика Цыганова отменила концерты в Сибири после теракта в «Крокус Сити Холле»

Гастроли певицы Вики Цыгановой в Сибири перенесли на второе полугодие 2024 года. Об этом сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на организаторов концерта исполнительницы шансона.

«В связи с текущей неспокойной ситуацией в стране концерт сейчас отменяется. Он переносится на второе полугодие», — говорится в сообщении.

Как утверждают организаторы, новые даты выступлений будут известны позже, а сдать билеты можно в местах приобретения.

Концерт Вики Цыгановой был запланирован на 11 апреля в новосибирском ДКЖ 11. Выступление певицы в томской филармонии должно было состояться 12 апреля. Выступления были частью гастрольного тура артистки с юбилейным концертом «Легенда шансона. 35 лет на сцене».

Кроме того, недавно в Барнауле также отменили концерт Вики Цыгановой. Мероприятие должно было пройти 6 апреля в ДК Моторостроителей.

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