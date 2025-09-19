Вика Цыганова осудила молодого человека, защищающего девушку в никабе в петербургском метро

В метро Санкт-Петербурга молодой человек заступился за девушку в никабе, которой сделал замечание офицер запаса. Заступник просил отстать от пассажирки, а мужчина напомнил, что мусульманскую одежду носили террористы. Певица Вика Цыганова прокомментировала ситуацию и осудила молодого человека.

«Офицер запаса не скандалил и не дрался, а лишь сделал замечание женщине в полностью закрытой религиозной одежде. Если бы она была в хиджабе — одежде с открытым лицом, никто бы ей и слова не сказал. Ведь для старшего поколения триггер — это именно человек с полностью закрытым лицом», - рассуждает певица.

Она отметила, что под такой одеждой часто прятались террористы. Цыганова считает: за терпимостью поколения нулевых и десятых годов «кроются глупость и невежество». Она вспомнила о недавнем похожем случае в московском метро, где в аналогичный спор «влезла» девушка.

«Однажды эти молодые люди осознают, насколько наивными были. Ведь если мы не учимся на ошибках прошлого, то обречены повторять их снова и снова, пока не поймем», - написала Цыганова.

Ранее мы рассказывали о том, что в метро Москвы пассажирка сделала замечание девушке в никабе. Мусульманка на это отреагировала агрессивно, а жительница столицы напомнила, что «в таком виде у нас взрывали метро».