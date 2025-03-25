Вика Цыганова назвала тюрьму лучшим местом для актера Михаила Ефремова

Осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов выйдет из колонии по УДО. На свободе актер окажется уже 9 апреля. Но эта новость обрадовала далеко не всех представителей шоу-бизнеса: Виктория Цыганова считает, что лучшее место для знаменитости — тюрьма.

По словам Цыгановой, Ефремов — убийца, наркоман и алкоголик. Певица уверена, что его не надо отпускать на свободу.

«Ничем хорошим его освобождение не закончится. Лучшее место для него — тюрьма, пока не перевоспитается. Очень жаль, что у нас не работает ни закон, ни общественное мнение», — написала исполнительница хита «Заходите в мой дом» в своем Telegram-канале.

Раскритиковала звезда и слова Евремова о «чудовищной движухе» в Белгородской области, которые впоследствии адвокат актера назвал фейком. Цыганова уверена: Михаил еще не раз нарушит закон.

Напомним, что актер устроил аварию 8 июня 2020 года, когда находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной. Водитель умер. Звезду приговорили к 7,5 года лишения свободы.

Ранее стало известно, что актеру на три года запретят управлять автомобилем после освобождения по УДО.