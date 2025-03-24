После освобождения по УДО Ефремову на три года запретят управлять автомобилем

Освобождаемого по УДО актера Михаил Ефремова внесут в спецбазу лиц, которым запрещено управлять автотранспортом. Об этом рассказал адвокат Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Конечно, Михаил Ефремов будет внесен в специальную базу тех, кто не может управлять автомобилем. В ближайшие три года у него нет этого права. Если он сядет за руль, то его за это накажут», — приводит его слова aif.ru.

Радько отметил, что актер никоим образом не сможет получить водительское удостоверение. По истечении трехлетнего запрета ему придется заново сдавать все экзамены и подтверждать квалификацию.

Более того — в случае нарушения запрета, указывает юрист, Ефремов может отправиться обратно в колонию.

Ранее мы писали о том, что суд вынес положительное решение по прошению артиста об условно-досрочном освобождении.