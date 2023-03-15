Вика Цыганова намекнула, что с грантом Олегу Газманову может быть связана темная история

Певица Вика Цыганова открестилась от коллеги по сцене Олега Газманова. Также она прокомментировала выделение артисту гранта в размере 17 млн рублей, получение которого он отрицал.

Утверждалось, что на эти средства должна быть создана база патриотических песен.

Цыганова считает, что с грантом может быть связана темная история. По ее мнению, на деньгах могут нажиться те, кому они не положены.

О композициях Газманова Цыганова говорит так: «Песни Газманова мне не нужны…, они не поднимут на какие-то высокие порывы».

Ранее артист утверждал, что деньги ему не выдавались, а то, над чем он работает, не называется каталогом патриотической песни. На последние слова Цыгановой певец не успел отреагировать.

Весной 2022 года Цыганова высказывалась на тему, кто заменит уехавших из России артистов.