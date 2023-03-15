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20:28, 15 марта 2023
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Вика Цыганова намекнула, что с грантом Олегу Газманову может быть связана темная история

Вика Цыганова намекнула, что с грантом Олегу Газманову может быть связана темная история

Фото: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

Певица Вика Цыганова открестилась от коллеги по сцене Олега Газманова. Также она прокомментировала выделение артисту гранта в размере 17 млн рублей, получение которого он отрицал.

Утверждалось, что на эти средства должна быть создана база патриотических песен.

Цыганова считает, что с грантом может быть связана темная история. По ее мнению, на деньгах могут нажиться те, кому они не положены.

О композициях Газманова Цыганова говорит так: «Песни Газманова мне не нужны…, они не поднимут на какие-то высокие порывы».

Ранее артист утверждал, что деньги ему не выдавались, а то, над чем он работает, не называется каталогом патриотической песни. На последние слова Цыгановой певец не успел отреагировать.

Весной 2022 года Цыганова высказывалась на тему, кто заменит уехавших из России артистов.

Источник фото:Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Теги:
Вика Цыганова
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