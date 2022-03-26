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Вика Цыганова рассказала, кто заменит уехавших из России артистов: «У нас так много талантов»

Популярная российская певица Вика Цыганова уверена, что после отъезда некоторых популярных российских звезд за границу, в стране освободилось место для талантливых молодых артистов, которым самое время начать развивать свой творческий потенциал и покорять шоу-бизнес.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Вика Цыганова

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица считает, что возможный отток известных артистов из России только на руку молодым певцам и музыкантам, которым будет намного проще покорять музыкальный олимп.

Уехавшим на время или насовсем коллегам звезда пожелала не возвращаться, если они приняли для себя такое решение, и сомневается, являлись ли они на самом деле настоящими артистами. «Друзья, мы живем с вами в уникальное время. Оно уникально тем, что все маски и вся шелуха слетели, сорваны. Много уезжает артистов. А были ли они артистами, эти люди?» — заявила исполнительница «Пятому каналу».

Цыганова уверена, что в творческой среде России, с ее богатым культурным наследием, найдется огромное количество молодых талантов, которые станут достойной заменой уехавшим.

«Свято место пусто не бывает. У нас так много талантов, так много людей, молодежи, которая готова вырваться на сцену, дарить свою истинную любовь, наполненную русской культурой, русским содержанием», — добавила 58-летняя артистка.

Фото: Global Look Press

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