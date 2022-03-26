Вика Цыганова рассказала, кто заменит уехавших из России артистов: «У нас так много талантов»

Певица считает, что возможный отток известных артистов из России только на руку молодым певцам и музыкантам, которым будет намного проще покорять музыкальный олимп.

Уехавшим на время или насовсем коллегам звезда пожелала не возвращаться, если они приняли для себя такое решение, и сомневается, являлись ли они на самом деле настоящими артистами. «Друзья, мы живем с вами в уникальное время. Оно уникально тем, что все маски и вся шелуха слетели, сорваны. Много уезжает артистов. А были ли они артистами, эти люди?» — заявила исполнительница «Пятому каналу».