«Вик, прости»: Юлианна Караулова рассказала о ссоре с Дайнеко на «Фабрике звезд»

Популярная певица и телеведущая Юлианна Караулова вспомнила о ссоре с Викторией Дайнеко на проекте «Фабрика звезд». Об этом она заявила в интервью с Яной Чуриковой на YouTube.

Артистка рассказала, что перед уборкой в ванной попросила всех участниц забрать свои грязные вещи. Однако в уборной остался лифчик Дайнеко, который певица оставила на виду у всех в общей гостинной.

«Он достаточно долго лежал. Вик, прости, что рассказываю эту историю. <…> В итоге, я достала этот лифчик и положила его на общий диван. Повесила на спинку, руководствуясь логикой, что хозяйка найдется», - разоткровенничалась Караулова.

Примечательно, что Дайнеко рассказывала эту историю немного иначе. Она объяснила, что Юлианна неожиданно вбежала в ее комнату и начала размахивать нижним бельем. Сама Караулова допускает, что могла так поступить.

Знаменитость также уточнила, что могла быть очень грубым человеком в 16 лет. Певица добавила, что грани стали появляться у нее лишь с возрастом.

Ранее Юлианна Караулова призналась, что не выпрашивает у супруга подарки.