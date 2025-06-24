«Видно же, что ей больно»: подписчики Виктории Бони раскритиковали телеведущую за видео с кошкой

Виктория Боня настроила против себя некоторых подписчиков после видео со своей кошкой. Ролик с пушистой любимицей экс-участница проекта «Дом-2» выложила в соцсети.

На кадрах видно, как Виктория Боня в прямом смысле устраивает 17-летней питомице по кличке Мурка сеанс мануальной терапии. И если кого-то ролик с домашним животным позабавил, то у некоторых он вызвал негатив. Однако оба лагеря подписчиков сошлись в одном: устраивать «такую процедуру» взрослой кошке не стоило.

«Жаль, что животные не умеют говорить. Я думаю, эта Мурочка высказала бы пару ласковых своей хозяйке. Да и вообще видно, что кошке больно. Осознавайте, что вы делаете», — написал один из фолловеров телеведущей.

Впрочем, сама знаменитость тут же попыталась успокоить переживающих подписчиков. На все комментарии она ответила, что «Мурочка себя чувствует прекрасно после сеанса». Правда, поверили ей не все.

Ранее мы писали о том, как 45-летняя телеведущая Виктория Боня резко высказалась в адрес певицы Ларисы Долиной за грубое поведение на публике.