«Кто она такая?! Почему стала склочной?!»: Ларису Долину раскритиковали за грубое поведение на публике

Виктория Боня резко осудила Ларису Долину за грубое поведение на публике. В эфире шоу «Злые языки» на RuTube телеведущая возмутилась жесткостью певицы по отношению к журналистке и заявила, что «нужно иметь уважение».

Осенью прошлого года Лариса Долина оскандалилась, когда разозлилась на журналистку на творческом вечере Игоря Крутого в Москве. Исполнительница хита «Погода в доме» вышла из себя, когда у нее поинтересовались, что она всегда носит с собой. Артистка посчитала этот вопрос личным и отказалась на него отвечать: «Про пижаму вам рассказать, про тапочки? Вы думаете, это интересно? Наверное, нет». После этого пользователи Сети назвали певицу «противной бабкой».

Позицию общественности поддержала и Виктория Боня, которая решила прокомментировать инцидент с артисткой: «На самом деле бабка противная. Почему она стала такой склочной?!» Модель возмутилась поведением Ларисы Долиной и сравнила ее со звездами мировой величины, которые никогда не позволяют себе подобных выходок.

«Если им не нравится навязчивое журналистское преследование, они говорят: "Извините, пожалуйста, но вы же понимаете, что у нас так, и так, и так…" И это звезды мирового уровня! А Лариса Долина, как говорится, кто она такая?!» — высказалась Виктория Боня.

Телеведущая подчеркнула: несмотря на свой статус, певица должна вести себя достойно: «Я понимаю, что ее знают, заслуженная, наверное, артистка, но нужно иметь уважение». Виктория Боня также напомнила о скандальном высказывании Филиппа Киркорова о розовой кофточке журналистки, которой он нахамил. По мнению знаменитости, публичные люди должны следить за своим поведением, поскольку они «подают пример».

«Мода оскорблять женщин-журналистов и делать это публично. Но вы люди, которые должны подавать пример», — заключила модель.

Ранее Лариса Долина в жесткой форме ответила подписчику на критику: «А ты — гниль, отброс, ничтожество!»