«Видно, зазвездилась»: ведущую шоу «ДНК» Анну Казючиц со скандалом выгнали из спектакля

Ведущую шоу «ДНК» актрису Анну Казючиц со скандалом выгнали из антрепризного спектакля «Вот и свела судьба нас». Как выяснилось, артистка не смогла найти общий язык с коллегами по сцене, постоянно хамила и делала довольно скандальные заявления.

Кроме Казючиц в постановке задействованы также Макар Запорожский, Анна Данькова и другие звезды. И со всеми ними у Анны не сложились отношения. Сначала она разругалась с одной актрисой, затем с продюсером и исполнителем одной из ролей Андреем Карповым. Администратор спектакля Алена Тихомирова призналась, что телеведущая постоянно выражалась матом и не сдерживала себя. Если что-то ей не нравилось – сразу начинала кричать.

«Видно, зазвездилась. Конфликт назрел еще на гастролях в Петербурге в сентябре. Понятно, что терпеть такое неуважение никто долго не станет», - поделилась собеседница StarHit.

Отметим, что Анну выгнали также и из-за ее политической позиции. Один из свидетелей постоянных конфликтов между коллегами заявил, что у актрисы антироссийские взгляды, которые она открыто постоянно демонстрировала. «Да и постоянно слушать всякие лозунги и рассуждения команде спектакля было элементарно неприятно», - рассказал источник.

К слову, Казючиц уже не первый раз попадает в скандалы из-за вспыльчивого характера. СМИ неоднократно писали, что артистка не умеет сдерживать себя и часто выясняет отношения с мужем. Кроме того, Анну ловили за вождением машины в нетрезвом виде и без прав. Тогда на нее завели уголовное дело, так как это был уже не первый случай.

Ранее стало известно, что телеведущий Иван Ургант увеличил размер гонорара за ведение корпоратива.