Иван Ургант согласен выступать на корпоративах, но за двойную плату

Иван Ургант увеличил размер своего гонорара. Теперь заказать выступление артиста на корпоративе можно за семь миллионов рублей. А если организаторы хотят видеть на сцене комика вместе с командой шоу «Вечерний Ургант», то придется заплатить уже 12 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Совсем скоро наступит сезон новогодних корпоративов. В честь этого события известный телеведущий Иван Ургант решил поднять минимальную стоимость своего участия в мероприятии до семи миллионов рублей. Так, ценник на корпоративы повысился в два раза, если сравнивать с январем 2022 года.

Помимо Ивана Урганта, гонорар увеличил и его соведущий Дмитрий Хрусталев. Он, в свою очередь, просит от 1,62 миллиона рублей за выступление. А всем, кто желает заказать для корпоратива программу «Вечерний Ургант», нужно дополнительно заплатить 550 тысяч за написание сценария и 500 тысяч продюсерам и менеджменту, что в сумме составит около 12 миллионов.

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