«Видно, что я счастлива»: Сати Казанова ответила на обвинения в сектантстве

Певица Сати Казанова опровергла предположения поклонников о том, что состоит в секте, и заверила, что в ее увлечении медитациями и ретритами нет ничего плохого.

«Почему они так реагируют? Видно, что я счастлива. Самое главное, что мне все равно и я счастлива», — заявила Сати в «ШБ-шоу» на канале Music Box.

Она подчеркнула, что вскоре планирует вернуться к гастрольной деятельности и намерена брать с собой новорожденную дочь.

«Если человек рождается в семье музыкантов, то приобщается к музыке. Дочь приобщается к тому, чем мы живем. Скоро у меня гастроли, она поедет со мной. Я ее кормлю», — разоткровенничалась артистка.

Несколько лет назад Сати Казанова увлеклась восточной культурой. Она отказалась от мяса, став вегетарианкой, начала изучать буддизм, заниматься йогой и практиковать медитации. Кроме того, певица начала исполнять мантры.

Ранее Сати Казанова откровенно высказалась о материнстве. Она поделилась кадрами с маленькой дочерью и раскрыла, как изменилась ее жизнь после рождения наследницы.