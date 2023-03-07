«Видно, что я наркоманка»: Дана Борисова честно рассказала о зависимости и бурной «кокаиновой» вечеринке

Ведущая Дана Борисова на протяжении нескольких лет употребляла наркотики. Впоследствии она начала лечение – на какой стадии терапия сейчас, знаменитость рассказала сайту mk.ru.

«Я выздоравливающая наркоманка, пять лет я нахожусь в трезвости – с 26 апреля», - сообщила Борисова.

Она поделилась воспоминаниями о бурной новогодней вечеринке, где работала Снегурочкой. Мероприятие состоялось в 2005 году, и Борисова «была еще девственно чиста в плане наркотиков».

Там-то артистке и предложили попробовать наркотики. Ее подвели к елке, где стояло «ведро кокаина».

В 2011 году ведущая принимала участие в шоу, на котором было «много крутых звезд». В то время она уже употребляла запрещенные вещества.

«Пересматривая это шоу, вижу, что я располневшая, в нетрезвом виде – противно даже смотреть, видно, что я наркоманка», - оценила Борисова.

Ранее ведущая рассказала, что могла быть изнасилована в Таиланде во время недавнего отдыха с дочерью.