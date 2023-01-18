Дана Борисова рассказала, как спаслась с дочерью от желающего изнасиловать тайца

Телеведущая Дана Борисова после недавнего путешествия в Таиланд рассказала, что после легализации каннабиса в стране стало «очень много накуренных людей». Она столкнулась с одним из таких, будучи на отдыхе с дочерью – девочка испугалась, что их «убьют и изнасилуют».

Отдыхающим пришлось пережить настоящий ужас по дороге из Бангкока до Пхукета, когда они сели в машину. По словам Борисовой, мужчина остановился посреди ночи на трассе, погасил фонари и пошел к палатке с каннабисом.

«И стоят ржут два амбала, мы сразу все поняли и очень испугались», - поделилась ведущая.

«Он что-то пил по дороге, постепенно начал вести себя неадекватно: обгонял, подрезал, песни пел», - продолжила Борисова.

Дочь в этот момент сказала ей: «Я боялась, что нас убьют и изнасилуют».

В итоге они поняли, что нужно бежать. Для этого путешественницы сняли номер в отеле и оплатили место там неадекватному водителю. Получив ключи, они направились на парковку, выхватили чемоданы и убежали в номер, заперев дверь. Мужчина караулил до утра и в итоге уехал.

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