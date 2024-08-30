«Видно, что девочка рядом с ним уже скучает»: раскрыты детали романа Лепса с 18-летней Кибой

Психиатр-нарколог Василий Шуров выразил мнение, что 18-летняя спутница певца Григория Лепса Аврора Киба уже скучает рядом с ним. По мнению эксперта, это видно.

Специалист считает: в случае с Лепсом и Кибой «сложно отделить пиар от реальности» и непонятно, появится ли там семья. Однако специалист заметил, что Аврора не в восторге от происходящего.

«Видно, девочка рядом с ним уже скучает и не в восторге от этой темы», - сказал он NEWS.ru.

При этом в случае с певцом Филиппом Киркоровым и Марго Овсянниковой специалист уверен наверняка, что речь идет о пиаре. За счет звезды на девушку, которую никто не знает, обратят внимание, указал он.

Ранее певец SHAMAN заявил, что обязательно пойдет на свадьбу Лепса, если она будет.