«Если будет, конечно, пойду»: SHAMAN высказался о возможной свадьбе Григория Лепса

Певец SHAMAN высказался о возможной свадьбе Григория Лепса.

Ярослав Дронов во время своего концерта в День государственного флага России признался, что обрел нового настоящего друга, которого он очень любит и ценит. Артист все чаще стал появляться на публике в компании Григория Лепса. Они даже подготовили совместный сюрприз для слушателей Ярослава.

Звезды представили новую песню «Настоящий мужчина», которую они поют дуэтом, на большом сольном концерте Дронова.

До начала шоу артист заявил, что Григорий не оказывает на него плохого влияния. У них сложились хорошие отношения, а недостатки есть у каждого человека. Однако у Лепса, по словам Ярослава, достоинств больше, чем отрицательных черт.

Также Дронов прокомментировал новый роман Григория с 18-летней девушкой. Артист заявил, что если его друг решит узаконить отношения, то он поддержит в этом решении. Певцу важно, чтобы его близкий друг был счастлив. Он в любом случае будет рад прийти на свадьбу и поздравить молодоженов.

«Ну, если будет, конечно, пойду. Оливьешки похрумкаю», — заявил артист в беседе с изданием StarHit.

Ранее мы писали о том, что певец SHAMAN назвал Лепса лучшим другом и заявил, что созванивается с ним ночью.