«Видно, что баба побухала хорошо так»: Вероника Степанова высказалась о внешности Аллы Пугачевой

Психолог Вероника Степанова опубликовала на своем You-Tube канале небольшое видео, в котором эмоционально высказалась об Алле Пугачевой. Она заявила, что певица злоупотребляла алкоголем и переедала.

По словам специалиста с миллионной аудиторией, у Примадонны есть вредные привычки, которые дают о себе знать до сих пор. Исполнительнице сейчас удается их контролировать, но это дается ей с трудом. Такая ситуация в жизни Пугачевой долго не менялась. Обуздать себя ей удалось лишь с момента рождения близнецов.

«Не могу назвать ее алкоголичкой. Нет, но видно, что баба побухала хорошо так. Сейчас она немножечко взяла себя все-таки в руки, но до этих двойняшек она пила, жрала просто в три горла... Она жрет 40 лишних килограмм, пойдет на липосакцию, отстрижет этот жир и опять», — заявила психолог.

Ранее сообщалось, что в Министерстве юстиции РФ не увидели оснований для признания Аллы Пугачевой иноагентом. То же самое касается и телеведущего Ивана Урганта.