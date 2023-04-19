Видится редко, но звонит каждый день: почему Оксана Акиньшина скрывает старшего сына

Популярная актриса Оксана Акиньшина регулярно выходит в свет с двумя младшими детьми, но только малое количество поклонников знают, что у нее есть еще один ребенок, который живет в другом городе из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает Woman.ru.

Старший сын Филипп живет с бабушкой, а со знаменитой мамой видится редко. По словам артистки, она хочет, чтобы мальчик рос обычным ребенком. Также Оксана призналась, что у Филиппа серьезные проблемы со здоровьем, а самостоятельно с его воспитанием она справиться не может, поэтому сын живет с бабушкой в другом городе.

С отцом Филиппа, директором пиар-компании Дмитрием Литвином Акиньшина развелась сразу после рождения ребенка.

Звезда не могла посвятить себя полностью воспитанию Филиппа, так как ей нужно было зарабатывать деньги. Она решила не сидеть в декрете, а вернуться в кино, когда стала замечать, что на афишах все чаще мелькают другие лица. Оксана отвезла мальчика к своей маме в Санкт-Петербург, вернулась в столицу и продолжила сниматься.

Журналисты часто спрашивали артистку о Филиппе, но она говорила только, что с мальчиком все хорошо. Ребенок проводит время с бабушкой и ни капли по маме не скучает.

В одно время пользователи Сети стали придумывать свои версии по поводу происходящего с Филиппом, а актрису стали оскорблять и называть «кукушкой», бросившей ребенка.

Оксана терпела около десяти лет, но потом не выдержала. Она поделилась частью истории о старшем сыне.

«Филипп живет в Петербурге с моей мамой. У него не все просто с точки зрения здоровья, поэтому они живут там. Об этом никто особо не знает, и лучше об этом не говорить», — это все, что Акиньшина говорила про Филиппа.

Артистка не признается о том, с какой болезнью приходится сражаться мальчику, но перевозить его на лечение за границу не хочет. По словам Акиньшиной, рядом с родным человеком ребенку будет гораздо лучше, чем наедине с врачами.

Она заверяет, что приезжать к сыну не позволяет плотный график, но она звонит ему каждый день.

Ранее мы писали о том, что отец Филиппа Киркорова разводится с женой.