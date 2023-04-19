«Бедрос просто влюбился»: отец Филиппа Киркорова разводится с женой

Король поп-музыки Филипп Киркоров умеет удивлять. Практически каждый его выход в свет ознаменуется если не громким скандалом, то, во всяком случае, представляет собой повод для обсуждения.

Музыкант то обзовет кого-то, то выйдет на сцену в экстравагантном виде «на грани», то пощеголяет на светском мероприятии в невероятно дорогом наряде.

Отец Филиппа Киркорова от сына тоже, видимо, решил не отставать.

Оказалось, что девяностолетней Бедрос Киркоров внезапно подал на развод со своей 68-летней женой.

Как сообщает издание kp.ru, с супругой Бедрос прожил бок о бок почти 27 лет.

Комментируя решение отца, Филипп в шутку отметил: «Не исключено, что Бедрос просто влюбился. Если рядом есть человек, который о нём заботиться – слава Богу. Мы уважаем личную жизнь друг друга».

Любопытно, что сама Людмила ничего о разводе не знает. По её словам, муж живёт отдельно и с ней уже давно не разговаривает.