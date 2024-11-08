«Ведите себя достойно после развода»: Седокову осудили за откровенный образ на фото

«Я люблю отдыхать одна. Мне не грустно с собой. Мне интересно. И вкусно», — поделилась исполнительница.

Многим подписчикам не понравился откровенный образ артистки.

«Снова в поисках мужа?», «Зачем эти полуголые фото?», «Лучше бы за детьми следили», «Анна, ну прекратите. Ведите себя достойно после развода», «Зачем оголяться? Бывшего позлить?», «Интересно вы переживаете из-за развода» - написали под постом юзеры.

Известно, что 1 ноября Седокова покинула Россию. В настоящий момент бывшая солистка «ВИА Гры» находится в Дубае.

Анна Седокова 7 сентября 2024 года объявила о разводе с баскетболистом Янисом Тиммой, с которым состояла в браке с 2020 года. Артистка рассказывала, что не будет распространять «грязь», которая касается разрыва со спортсменом. Певица попросила подписчиков «не разводить» ничего в соцсетях. Артистка также отметила, что благодарна бывшему супругу за сложный, но очень интересный путь, который они вместе прошли.

Ранее муж Анны Седоковой сделал заявление после развода с певицей.