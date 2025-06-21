«Видит женщину – подходит знакомиться»: как Крис Кельми разрушил свою жизнь

Исполнитель хита «Ночное рандеву» Крис (Анатолий) Кельми умер в 2019 году в возрасте 63 лет, так как остался в одиночестве из-за постоянных измен и пристрастия к алкоголю. Такое мнение высказал его друг, музыкант Константин Мирошник.

По его словам, Кельми в период взлета музыкальной карьеры не мог пройти мимо симпатичных поклонниц. Не смущало его даже наличие жены и ребенка.

«Бывает, немного выпьет, видит женщину – подходит знакомиться. Подобное происходило часто. Это очень известная история, когда он уединился с девушкой в кустах после пяти минут знакомства. Тайных романов у него не случалось, потому что Толик был открытым человеком», - вспомнил Мирошник в беседе с Абзацем.

Он с грустью констатировал, что у Кельми также были проблемы со спиртным. На фоне алкоголизма и постоянных измен жена приняла решение уйти от Кельми.

«Она сбежала от него. Мужчине обязательно нужна поддержка, ему в одиночестве было тяжело», - сказал друг музыканта.

Напомним, долгие годы Крис Кельми страдал от алкогольной зависимости. В 2017 году экс-участник группы «Рок-ателье» проходил лечение в реабилитационном центре, а 1 января 2019 года певец ушел из жизни. По официальной версии, причиной смерти стала остановка сердца на фоне алкоголизма, а по неофициальной — язва желудка.

Ранее сообщалось, что родственники не могут найти прах Криса Кельми. Брат артиста Евгений Суслин предположил, что его сын мог исполнить желание звездного родителя и развеять прах над Атлантическим океаном в Доминикане.