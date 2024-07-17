«Верить ли его словам?»: родственники не могут найти прах умершего Криса Кельми

Прах скончавшегося в 2019 году певца Криса Кельми могли развеять над Атлантическим океаном в Доминикане. Об этом Kp.ru рассказал брат звезды Евгений Суслин.

Родственник покойного музыканта признался, что когда Кельми неожиданно скончался, то на его похороны супруга исполнителя Людмила не хотела никого пускать. После похорон она вместе с сыном и прахом мужа куда-то исчезла. Однако возможно, что сын Криса Кристиан, которому в настоящий момент 33 года, мог исполнить желание своего звездного родителя.

«Еще при жизни Крис просил развеять его прах над Атлантикой в Доминикане. Он очень любил там бывать, особенно после участия в «Последнем герое». Когда пару лет назад я разговаривал с Кристианом, он сказал, что выполнил пожелание отца. Верить ли его словам? Не знаю», - поделился Суслин.

Мужчина выразил надежду, что «брат упокоился там, где и хотел». Он также отметил, что ему жаль, что почти никто не помнит о творчестве его брата. Вдобавок в день его рождения ни один журналист о нем ничего не написал, резюмировал Евгений.

Напомним, Крис Кельми умер вечером 1 января 2019 года в возрасте 63 лет в своем доме в Подмосковье. Причина смерти музыканта стала остановка сердца, которую вызвал алкоголизм.

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