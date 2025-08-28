«Видит, как папа живет, дает интервью»: Киркоров рассказал о борьбе дочери с хейтерами

Певец Филипп Киркоров рассказал о том, как его 13-летняя дочь Алла-Виктория справляется с хейтерами. Он заявил, что раньше девочка переживала из-за критики, но сейчас щелкает недоброжелателей как орешки. Об этом он сообщил Voice.

Алла-Виктория столкнулась с хейтом в Сети после того, как стала активно вести блог. Школьница часто показывает свою жизнь и снимает пародии на отца. По признанию Филиппа, у нее хорошо получается управляться с соцсетями, и ей это нравится. Однако без негативных комментариев все же не обходится.

«Алла-Виктория так досконально выбирает все, она блогер у меня. У нее прекрасная речь, она даже хейтерам отвечает очень умно. Молодец! Я ее ничему не учил, она просто видит, как папа живет, как папа дает интервью. Я ей всегда говорил: „Будь готова“. Вначале переживала из-за всей этой нечисти в интернете, а теперь она хейтеров как орешки щелкает», — поделился Киркоров.

Певец отметил — Алле-Виктории нравится внимание. Она понимает, что ее видео с отцом набирают очень много лайков. Однако, как он, становиться артисткой, она не хочет. Девочке ближе актерство.

